شكري: تصنيف مبدئي للمطورين تمهيدا لإنشاء اتحاد عقاري

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه يجرى حاليا دراسة تحديد 3 فئات للمطورين العقاريين في الاتحاد العقاري للمطورين المقرر إنشاؤه قريبا وجار وضع مشروع قانون له في الوقت الحالي.



وأضاف شكري، أن التصنيف يشمل 3 فئات للمطورين مطور مبتدئ ومطور متوسط ومطور كبير، ويرتبط التصنيف بسابقة الأعمال ونوعية المشروعات التي سبق تنفيذها للمطور ورأس المال الخاص بالشركة والمساحات التي تم تطويرها، لأنه في غياب وجود تصنيف للمطورين لا يمكن تحديد قيمة كل مطور خاصة فى خطط طرح أراضي للتنمية سواء بالمزايدة أو بالمشاركة أو بأي أشكال التعامل.



وأوضح، أنه في الفترة الماضية تعطل إصدار القانون بسبب تعدد القوانين الخاصة بالإسكان والخلط بين بعضها مثل قانون اتحادات الشاغلين وقانون البناء وغيرها التى تم تعديلها مؤخرا، مشيرا إلى أن إصدار القانون يضمن حقوق المستهلكين كذلك وليس المطورين فقط لأنه سيتم إصدار قائمة بالشركات غير الملتزمة أو لديها مشكلات يسهل الإطلاع عليها قبل التعاقد مع أي شركة.