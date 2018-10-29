حبس نشال لسرقته 10 آلاف جنيه من تاجر بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 10 آلاف جنيه من تاجر عن طريق النشل بدائرة القسم.



البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، الحالة الأمنية بشارع الشعرانى، حيث استمعوا لصوت استغاثةـ وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط "عبدالله.م.ع" 32 سنة عاطل، عقب قيامه بسرقة مبلغ 10000 جنيه من "بشار.م.أ" 44 سنة تاجر.



وبمواجهته اعترف بسرقة المبلغ المالى من المجني عليه بأسلوب "النشل" و بسؤال المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.