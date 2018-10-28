يسرا المسعودي تغادر القاهرة للمشاركة بمهرجان قرطاج السينمائي

تغادر الفنانة الشابة يسرا المسعودي يوم السبت المقبل، القاهرة إلى بلدها تونس، للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، والذي يقام في الفترة من ٣ إلى ١٠ نوفمبر المقبل.





وقالت "المسعودي"، فى تصريحات صحفية، إن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها بمهرجان قرطاج، وتحرص على مشاهدة الأفلام الجديدة والتعرف على الثقافات المختلفة للبلدان المشاركة، والمشكلات والقضايا المطروحة، وكيف تفكر السينما في الدول المختلفة، لأن تلك الأمور تعمل على تنمية الوعي.





وأضافت أنها كانت تتمنى أن يشارك فيلمها المصري في مهرجان قرطاج، لافتة إلى أن أكثر ما يميز السينما التونسية حاليا إنها محترمة وغير مبتذلة، وهي سينما مهرجانات أكثر من كونها سينما تجارية، وتحقق قيمة فنية على حساب الانتشار، وتتطور بشكل سريع.





كانت الفنانة الشابة، قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية في تونس قبل حضورها للعمل في مصر، ومنها مسلسل "أقفاص بلا طيور"، و"وردة وكتاب"، و"الزوجة الخامسة".





جدير بالذكر أن آخر أعمال المسعودي، في مصر فيلم "عمر خريستو" الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية. السينمائي.