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نقابة الصيادلة تستعد لعقد بروتوكول تعاون مع التأمين الصحي لإدخال الأحرار تحت مظلة التأمين.. يخدم أكثر من 170 ألف صيدلي وأسرهم.. بـ 39 مستشفى على مستوى الجمهورية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:52 ص
صدى البلد
محمد غالي
محيي عبيد: تأمين صحي للصيادلة بـ 39 مستشفى
عضو مجلس الصيادلة: خدمة طبية من الدرجة الأولى للصيادلة الأحرار
عضو بالصيادلة: مظلة تأمينية لخدمة 170 ألف صيدلي على مستوى الجمهورية

تستعد نقابة الصيادلة إلى عقد بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي، لتقديم خدمة علاجية من الدرجة الأولى إلى الصيادلة الأحرار من اصحاب الصيدليات، وذلك في 39 مستشفي، وتخدم أكثر من 170 ألف صيدلي.

وقال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وهيئة التأمين الصحي لتقديم خدمة علاجية للصيادلة غير التابعين لجهة عمل معينة "الأحرار"، لافتا إلى أن الخدمة ستكون متاحة في 39 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبيد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هؤلاء الصيادلة منتشرين على مستوى الجمهورية وغالبا لا يتمتعون بمظلة تأمين صحي لهم، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع هيئة التأمين الصحي لتقديم الخدمة العلاجية لهم ولأسرهم.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن الخدمة ستقدم بأسعار مخفضة جدا ومناسبة، وسوف تكون في إطار الدرجة الأولى المميزة والأولى والثانية المميزة مؤكدا أن الأسعار لا تقارن بغيرها بتاتا عملية القسطرة تتكلف تحت المظلة التأمينية 5 آلاف جنيه على الرغم من أن سعرها 40 ألف جنيه.

وأشار عبيد، إلى أن اشتراك التأمين الصحي يدوم لمدة سنة من تقديم الخدمة العلاجية لهؤلاء الصيادلة ويتم تجديده كل عام.

وقالت منى المهدي عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنها بصدد آخر اجتماع للمجلس سيتم عقد بروتوكول تعاون بين نقابة الصيادلة والتأمين الصحي بـ 39 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأكدت عضوة المجلس في تصريحات لـ"صدى البلد" أن البروتوكول يدعم الصيادلة الأحرار( من أصحاب الصيدليات) لأنهم لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية تحميهم، مضيفة أن خدمة التأمين الصحي مقدمة لأسرهم وتكون خدمة طبية من الدرجة الأولى.

وأوضحت المهدي، أن الهدف من البروتوكول هو تأمين صحي على حياة الصيادلة الأحرار الذي لاحول لهم ولا قوة ويلجئون إلى تأمين سلاسل الصيدليات مضيفة أن رأس مالهم فقط هو صيدلياتهم الخاصة.

وأضافت عضو المجلس، أن دور النقابة هو حماية أعضائها وإدخالهم تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية، مضيفا أن مصر بها أكثر من 170 ألف صيدلي غير مؤمن عليهم.

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