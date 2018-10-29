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حوادث

حبس عاطل بحيازته 1.6 كيلو فودو في المرج

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزئية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1.600 كيلو من مخدر الفودو و9 أقراص مخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط "أحمد ش م" 31 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمنطقة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1.600 كيلو، و9 قرص مخدر، ومبلغ 265 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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