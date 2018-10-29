المهرجان القومي للسينما .. يعرض في 12 محافظة بمصر.. الختام في قصر المانسترلي بسبب مؤتمر الشباب.. وفاروق الفيشاوى لم يكن مطروحا ضمن المكرمين

- سمير سيف: نعاني من قلة عدد مشاركة الأفلام الروائية الطويلة

- تكريم نادية الجندي وحسين فهمى ومحمود عبد السميع

- محمد عبد العزيز رئيسا للجنة تحكيم المهرجان





عقدت إدارة مهرجان القومى للسينما مؤتمر صحفيا أمس أعلنت فيه تفاصيل الدورة 22 والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل وتقام الدورة تحت شعار السينما لحظات لا تنسى.





وكشف المخرج سمير سيف رئيس المهرجان عن عديد من التفاصيل الخاصة بالمهرجان أهمها أن المهرجان هذا العام يشهد كثيرا من التفاصيل منها عرض الأفلام المشاركة فى أكثر من 12 محافظة بمصر.





وقال سمير سيف، إن حفل الختام من المقرر أن يقام فى 13 نوفمبر المقبل وليس 4 نوفمبر كما أعلن بسبب إقامة مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، ومن المقرر أن يقام الختام في قصر المانسترلي.





وأضاف سمير سيف: لم يكن اسم فاروق الفيشاوي مطروح من الأساس ضمن قائمة المكرمين بالدورة 22 من المهرجان، ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام والذي يرفع شعار "السينما لحظات لا تنسى" كل من الفنان حسين فهمي، والفنانة نادية الجندي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمونتيرة عنايات السايس، والناقد والمخرج سيد سعيد والمنتج والمخرج إبراهيم لاما بالإضافة إلى بعض المكرمين الذي أسماهم "الجنود المجهولة" خلف الكاميرات.





كما أعلن سمير عن أعضاء لجنة التحكيم والتي يرأسها المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعضوية الفنانة سهير المرشدي، والمونتيرة دكتورة منى الصبان، والموسيقار النابغة تامر كروان، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ومهندس الديكور يحيى علام".





قال المخرج سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما إن المهرجان، بمثابة أوسكار السينما المصرية التي ترصد التطور على مستوى الصناعة، وأما عن الأفلام المشاركة في فرع الأفلام الروائية الطويلة 17 طويلا من إجمالي 42 فيلما عرض فى 2017 و47 فيلما روائيا قصيرا، 35 فيلما تسجيليا، بالإضافة إلى 21 فيلم تحريك، يعرض 3 حفلات يومية، يليها ندوة يديرها أحد النقاد تخلق تواصل بين صناع الأفلام وجمهورهم، وتعد من أهم اللقاءات التي تنمي إدراك المخرج.



