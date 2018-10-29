النيابة تطلب التحري عن نشاط صاحب محل كاوتش متهم بتصنيع الأسلحة النارية بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط صاحب محل كاوتش فى اتهامه بالقيام بتصنيع الأسلحة النارية داخل محله بدائرة القسم.



البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات مفادها قيام "محمد.ع.ع" 50 سنة، صاحب محل كاوتش، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية، ويتخذ من المحل ملكه بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وتم إعداد الأكمنة، وتمكن النقيب معتز بالله أحمد الصاوى معاون مباحث القسم، من ضبطه أثناء تواجده داخل المحل ملكه، وعثر بداخله على "3 طبنجات صوت معدلة، فرد خرطوش، 2 خزنة، 36 طلقة عيار 9 م، سلكى بندقية، 5 مقابض خشبية، 8 طلقات موريس، 5 ماسورة فرد" وأدوات تصنيع عبارة عن 2 صاروخ، 3 زرادية، 2 مبرد، جاكوش، طقم النكيه، شنيور سنبك".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق التى قررت السابق.