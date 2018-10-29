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ثلاجة الخير فى المعادي.. عمرو الليثي يكشف أول مبادرة لـ واحد من الناس

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال الدكتور عمرو الليثي، إن هناك مبادرات كثيرة تلقاها برنامج "واحد من الناس"، لافتا إلى أن هناك مبادرة قام أحد الأشخاص بإرسالها عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج.

وأضاف "الليثي"، خلال تقديمة برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن المبادرة التى تلقاها البرنامج عبارة "تلاجة الخير"، موضحا: «تلاجة الخير في المعادي قام بعملها رجل مصري، وكانت بداية الفكرة في رمضان 2017، لما فكر مجموعة من الشباب إن يكون لهم بصمة خاصة وإن الصدقات تطلع بشكل مختلف، وقرروا عمل تلاجة سموها تلاجة الخير».

وأكمل: «تلاجة الخير فيها مياه وعصير وفاكهة وفطائر، علشان يخدموا أكبر عدد من الناس ماشي في الشارع وعايز يشرب أو يأكل».

وتابع "الليثي"، خلال التقرير الذي عرضه،: «إحنا مهتمين بفكرة المبادرات الخيرية، عايزين كل أسبوع يكون فيه مبادرة خير».
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