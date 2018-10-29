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ردود أفعال متناقضة حول إطلالات ميجان ماركل مع الأمير هاري في أستراليا.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
حظيت زيارة ميجان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري، إلى أستراليا باهتمام كبير من وسائل الإعلام المختلفة ، بعد أن ظهرت بإطلالات مختلفة وجذابة خلال رحلتها مع زوجها الأمير هاري إلى أستراليا.

وكانت هناك أربع اطلالات لميجان ماركل خلال رحلتها مع الأمير هاري لأستراليا:
1- إطلالة البالطو الكاروهات :والتي نالت اعجاب العديد بالرغم من انها اطلالة غير ملكية
2- إطلالة الفستان الاسود : بالرغم من بساطته إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات لأنه غير عملي ويحتاج الى حفلة
3-الجاكت الاحمر من افضل الاطلالات لميجان في أستراليا من حيث الاناقة والتنسيق بالألوان
4_ الفستان الزيتي: من الاطلالات البسيطة التي لا تواجه من خلالها اي انتقادات او إعجاب من متابعيها



ردود أفعال متناقضة حول إطلالات ميجان ماركل مع الأمير هاري في أستراليا.. صور
ردود أفعال متناقضة حول إطلالات ميجان ماركل مع الأمير هاري في أستراليا.. صور
ردود أفعال متناقضة حول إطلالات ميجان ماركل مع الأمير هاري في أستراليا.. صور
ردود أفعال متناقضة حول إطلالات ميجان ماركل مع الأمير هاري في أستراليا.. صور
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