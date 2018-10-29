ردود أفعال متناقضة حول إطلالات ميجان ماركل مع الأمير هاري في أستراليا.. صور

حظيت زيارة ميجان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري، إلى أستراليا باهتمام كبير من وسائل الإعلام المختلفة ، بعد أن ظهرت بإطلالات مختلفة وجذابة خلال رحلتها مع زوجها الأمير هاري إلى أستراليا.



وكانت هناك أربع اطلالات لميجان ماركل خلال رحلتها مع الأمير هاري لأستراليا:

1- إطلالة البالطو الكاروهات :والتي نالت اعجاب العديد بالرغم من انها اطلالة غير ملكية

2- إطلالة الفستان الاسود : بالرغم من بساطته إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات لأنه غير عملي ويحتاج الى حفلة

3-الجاكت الاحمر من افضل الاطلالات لميجان في أستراليا من حيث الاناقة والتنسيق بالألوان

4_ الفستان الزيتي: من الاطلالات البسيطة التي لا تواجه من خلالها اي انتقادات او إعجاب من متابعيها







