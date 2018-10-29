باستثمارات 5 مليارات جنيه..تسليم المرحلة الأولى من جاليريا بـ القاهرة الجديدة

كشف المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة عن خطة قوية للتنفيذ في مشروعاتها خلال العام المقبل، استكمالا لاستراتيجيتها الحالية والقائمة على ضغط معدلات التنفيذ متوقعا ضخ أكثر من 1.5 مليار جنيه في مشروعيها "صن كابيتال" و"جاليريا" خلال 2019.



وأشار خلال زيارة ميدانية ومؤتمر صحفي للشركة بمقر مشروع "جالريا" بالقاهرة الجديدة، إلى أن الشركة تعمل وفق آلية قائمة على معدلات تنفيذ مرتفعة فى كل المشروعات بمجرد الحصول على التراخيص وأن مشروعات الشركة تسلم قبل موعدها وبعضها يطرح للبيع بعد إتمام إنشاءاتها.



أوضح أن الشركة ضخت نحو مليارى جنيه فى مشروع جالريا منذ بدء تنفيذه وتتوقع ضخ أكثر من 500 مليون جنيه العام المقبل وسلمت المرحلة الأولى من المشروع ونفذت نحو 90% من المرحلة الثانية والتى سيتم تسليمها ديسمبر المقبل بالإضافة إلى الحصول على تراخيص كامل المبانى بالمشروع والتنفيذ فى باقى المراحل بالتوازى لافتا الى ان العمل لايتوقف بالمشروع فى جميع مراحله المتبقية ويتجاوز عدد العمالة ألف عامل يوميا.



وأضاف شكري أن مشروع "جاليريا" يقام على مساحة 75 فدانا بالقاهرة الجديدة، ويطور على 7 مراحل تنفيذية وبيعية باستثمارات 5 مليارات جنيه وسددت الشركة كامل قيمة الأرض ووصلت المرافق كاملة للمشروع بنسبة ١٠٠ % بما فى ذلك وصلات الغاز والتليفونات.



ولفت إلى أن الشركة تبدأ طرح المرحلتين الرابعة والسادسة والتي تضم نحو 300 وحدة لكل مرحلة مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع جالريا تضم نحو 300 وحدة سكنية سلمت للعملاء وتجهز لتسليم المرحلة الثانية خلال أسابيع باجمالي 600 وحدة للمرحلتين واهتمت الشركة بأدق التفاصيل الإنشائية والتي تختلف عن باقي المشروعات لتكون صديقة للبيئة من خلال استخدام مواد من الطبيعة تجمع الشكل الجمالي وقوة الاحتمال في الواجهات والأجزاء المشتركة بالمباني ضمن المشروع حيث صممت واجهات ومداخل العمارات من الحجر والرخام المستورد والذي حمل الشركة تكلفة إضافية إلا أنه على الجانب الآخر يمثل جانبًا جماليًا ولا يتطلب مصاريف صيانة.



وقسم المشروع إلى مجموعة مناطق لكل منها طابع خاص في اللاند سكيب ينتمي للون معين ما يخلق تنوعا وتجديدًا في المشروع إلى جانب تراك حول المشروع محدد بعلامات كل 400 متر واستراحات.



وتعد الشركة مخططا وتصميمات نادي رياضي ضمن المشروع وتستهدف أن يضمن أنشطة متعددة وأفكار جديدة ويقام على نحو 20 ألف متر مربع وتستهدف البدء فى الشق التجارى بالمشروع العام المقبل.