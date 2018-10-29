نقيب الصيادلة: توقع بروتوكول تعاون مع التأمين الصحي بـ 39 مستشفى

قال محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة توقع اليوم الإثنين بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي لتقديم خدمة علاجية للصيادلة الأحرار وذلك بمقر النقابة في تمام الساعه 11 صباحا، وأن الخدمة ستكون متاحة في 39 مستشفى على مستوى الجمهورية.



وأكد عبيد، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن البروتوكول يهدف إلى حماية الصيادلة الذين يتمتعون بمظلة تأمين صحي لهم، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع هيئة التأمين الصحي لتقديم الخدمة العلاجية لهم ولأسرهم.



وأشار عبيد، إلى أن اشتراك التأمين الصحي يدوم لمدة سنة من تقديم الخدمة العلاجية لهؤلاء الصيادلة ويتم تجديده كل عام.

