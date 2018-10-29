ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الصيادلة: توقع بروتوكول تعاون مع التأمين الصحي بـ 39 مستشفى

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:44 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة توقع اليوم الإثنين بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي لتقديم خدمة علاجية للصيادلة الأحرار وذلك بمقر النقابة في تمام الساعه 11 صباحا، وأن الخدمة ستكون متاحة في 39 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأكد عبيد، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن البروتوكول يهدف إلى حماية الصيادلة الذين يتمتعون بمظلة تأمين صحي لهم، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع هيئة التأمين الصحي لتقديم الخدمة العلاجية لهم ولأسرهم.

وأشار عبيد، إلى أن اشتراك التأمين الصحي يدوم لمدة سنة من تقديم الخدمة العلاجية لهؤلاء الصيادلة ويتم تجديده كل عام.
loading...

ترشيحاتنا

حبيب العادلي: الإخوان صنعوا المذابح لإلهاء حرس الحدود المصري

ثلاجة الخير فى المعادي.. عمرو الليثي يكشف أول مبادرة لـ واحد من الناس

شاهد.. محمد صلاح يظهر بـ نيو لوك جديد.. جاهزين للملك

الباز: منظومة التعليم في مصر سيئة لدرجة لا يتخيلها عقل

ريهام سعيد: مواطنو أوروبا لا ينجبون كثيرا بسبب ارتفاع الأسعار

اليوم.. نظر محاكمة أبو تريكة في قضية التهرب الضريبي

أحمد موسى: جزمة المشير طنطاوي بالإخوان كلهم.. فيديو

ضعي الشوفان على بشرتك 15 دقيقة ولاحظي الفرق

السلطات الإندونيسية تعلن سقوط طائرة الركاب المفقودة في البحر

شكري: تصنيف مبدئي للمطورين تمهيدا لإنشاء اتحاد عقاري

الوصل الإماراتي يحرج الأهلي على استاد برج العرب ويتقدم بثنائية .. فيديو

تحطم طائرة إندونيسية كانت في رحلة من جاكرتا إلى بانكال بينانج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل إنهاء أزمته مع محمد فؤاد.. فيديو
أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو
أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو
أمير عبد الحميد: شريف إكرامي حارس كبير رغم الهدفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟