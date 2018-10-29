تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التضامن تعلن نتائج مبادرة مستورة.. ونواب: يساعد المرأة على الإنتاج ويقضى على الفقر.. ويساهم في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبو حامد:
ينقل المرأة من حالة العجز إلى الإنتاج
كارولين ماهر:
كارولين ماهر:
خطوة هامة في مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة
جبالي المراغي:
جبالي المراغي:
يتطلب وجود رقابة وتخطيط حتى يحقق ثماره المرجوة
بمصر العديد من السيدات اللاتي ينفقن على أسرهن، وهن المسؤولات عن توفير مستلزمات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس، وأثبتت المرأة المصرية قدرتها علي تحمل المسئولية، وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليؤكد دعم الدولة لهن وتمكينهن اقتصاديا ومشاركتهن في كافة المجالات، فتم الكشف عن مشروع "مستورة" للسيدات المعيلات وتوفير فرص العمل ومشروعات لهن تساعدهن في تكفل أسرهن وذلك بالقرى الأكثر احتياجا، إيمانا من الدولة بأن الاستقرار والتنمية لن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة في العمل، وهذا ما أشاد به نواب البرلمان مؤكدين أنه يساعد المعيلات في إدارة شئون أسرهن ماديا بمفردهن، ويخلصهن من حالة الاحتياج والعوز.
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع مستورة الذي يستهدف السيدات المعيلات يعتبر من برامج التشغيل، حيث أنه يمثل الحماية الاجتماعية لهم، وضمان لعيش حياة كريمة.
وأشار أبو حامد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذا المشروع يعتبر أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي والذي يأتي في إطار التشغيل والعمل وتنمية المشروعات، سواء كانت صناعية أو حيوانية، مثل إعطاء بعض السيدات مواشي يقوموا بتربيتها وتكون مصدر رزق لهم، موضحا أن سيتواجد بجميع محافظات مصر.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم المرأة المصرية وتنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أنه ينقل المرأة المعيلة من حالة العجز والحاجة إلى امرأة منتجة تملك القدرة على الكسب.
وتحدث أبو حامد، عن دور لجنة التضامن في تدعيم هذا المشروع قائلا أن اللجنة، أوصت في أوائل اجتماعاتها مع وزيرة التضامن على أن يكون البرنامج تشغيلي في المقام الأول وليس إغاثي، وأن يتم توفير المال لضمان نجاحه نظرا لأهميته كما سيتم متابعة تنفيذ المشروع ومعرفة محتاجي هذا الدعم.
واختتم حديثه مطالبا بتحديد ومعرفة ثقافة المدعومين بالمشروع وتوفير لهم مشروعات تناسب فكرهم ولا تكون معقدة وذلك حتى يتم ضمان النجاح.
ومن جانبها قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع مستورة لدعم السيدات المعيلات يأتي في إطار تدعيم الحياة الاقتصادية بشكل عام، مشيرة إلي أهمية هذا المشروع والمساعدات التي يقدمها للمرأة وتلبية احتياجاتها.
وأضافت ماهر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كثير من سيدات مصر تكون المعيل الأساسي للأسرة، حيث يمكن أن تكون فقدت زوجها "أرملة" أو قد يكون الزوج مريض وعاجز أو يكون غير متعاون ولا يساعدها، وبالتالي وجود مشروع يساعدها على العمل للعيش حياة كريمة ويكون داعم لها، خطوة هامة جدا في مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة وبالتالي التحاق باقي الأسرة بمدارس تعليمية وتوفير لهم جو ملائم يساعدهم علي التركيز والتعلم، مما يؤدي إلى تقدم المجتمع.
وأشادت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بدعم الدولة للمرأة المصرية عامة والمرأة المعيلة خاصة، وذلك من خلال توفير لها فرص عمل ومشاريع وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدة على نجاح هذا المشروع ولكن بالتخطيط الجيد، واختيار مشاريع تلائم ثقافة بعض السيدات، " قد تكون المحافظة تعتمد اعتماد كلي علي الزراعة وبالتالي يمكن توفير مواشي تقوم بتربيتها ، وقد تكون المحافظة تعتمد علي الصناعة فيكون العمل خاص بمجال الصناعة، وهكذا".
فيما أشاد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالمشروع موضحا أنه يوفر مشاريع للسيدات المعيلات تساعدهم في إدارة أسرهم سواء كانت صناعية أو خدمية أو حيوانية.
وأضاف المراغي في تصريحات خاصة أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الدولة للمرأة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة دائما تعطي ملف المرأة الاهتمام الكافي إيمانا بها ودورها في تقدم ونهضة المجتمع.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي وجود رقابة وخبراء تدير هذا المشروع، واختيار مشاريع سهلة غير معقدة، والتأكد من احتياج السيدات من الدعم، وعدم تفضيل أحد على أحد وذلك لاكتمال نجاح المشروع وتحقيق ثماره المرجوة.
بمصر العديد من السيدات اللاتي ينفقن على أسرهن، وهن المسؤولات عن توفير مستلزمات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس، وأثبتت المرأة المصرية قدرتها علي تحمل المسئولية، وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليؤكد دعم الدولة لهن وتمكينهن اقتصاديا ومشاركتهن في كافة المجالات، فتم الكشف عن مشروع "مستورة" للسيدات المعيلات وتوفير فرص العمل ومشروعات لهن تساعدهن في تكفل أسرهن وذلك بالقرى الأكثر احتياجا، إيمانا من الدولة بأن الاستقرار والتنمية لن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة في العمل، وهذا ما أشاد به نواب البرلمان مؤكدين أنه يساعد المعيلات في إدارة شئون أسرهن ماديا بمفردهن، ويخلصهن من حالة الاحتياج والعوز.
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع مستورة الذي يستهدف السيدات المعيلات يعتبر من برامج التشغيل، حيث أنه يمثل الحماية الاجتماعية لهم، وضمان لعيش حياة كريمة.
وأشار أبو حامد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذا المشروع يعتبر أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي والذي يأتي في إطار التشغيل والعمل وتنمية المشروعات، سواء كانت صناعية أو حيوانية، مثل إعطاء بعض السيدات مواشي يقوموا بتربيتها وتكون مصدر رزق لهم، موضحا أن سيتواجد بجميع محافظات مصر.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم المرأة المصرية وتنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أنه ينقل المرأة المعيلة من حالة العجز والحاجة إلى امرأة منتجة تملك القدرة على الكسب.
وتحدث أبو حامد، عن دور لجنة التضامن في تدعيم هذا المشروع قائلا أن اللجنة، أوصت في أوائل اجتماعاتها مع وزيرة التضامن على أن يكون البرنامج تشغيلي في المقام الأول وليس إغاثي، وأن يتم توفير المال لضمان نجاحه نظرا لأهميته كما سيتم متابعة تنفيذ المشروع ومعرفة محتاجي هذا الدعم.
واختتم حديثه مطالبا بتحديد ومعرفة ثقافة المدعومين بالمشروع وتوفير لهم مشروعات تناسب فكرهم ولا تكون معقدة وذلك حتى يتم ضمان النجاح.
ومن جانبها قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع مستورة لدعم السيدات المعيلات يأتي في إطار تدعيم الحياة الاقتصادية بشكل عام، مشيرة إلي أهمية هذا المشروع والمساعدات التي يقدمها للمرأة وتلبية احتياجاتها.
وأضافت ماهر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كثير من سيدات مصر تكون المعيل الأساسي للأسرة، حيث يمكن أن تكون فقدت زوجها "أرملة" أو قد يكون الزوج مريض وعاجز أو يكون غير متعاون ولا يساعدها، وبالتالي وجود مشروع يساعدها على العمل للعيش حياة كريمة ويكون داعم لها، خطوة هامة جدا في مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة وبالتالي التحاق باقي الأسرة بمدارس تعليمية وتوفير لهم جو ملائم يساعدهم علي التركيز والتعلم، مما يؤدي إلى تقدم المجتمع.
وأشادت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بدعم الدولة للمرأة المصرية عامة والمرأة المعيلة خاصة، وذلك من خلال توفير لها فرص عمل ومشاريع وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدة على نجاح هذا المشروع ولكن بالتخطيط الجيد، واختيار مشاريع تلائم ثقافة بعض السيدات، " قد تكون المحافظة تعتمد اعتماد كلي علي الزراعة وبالتالي يمكن توفير مواشي تقوم بتربيتها ، وقد تكون المحافظة تعتمد علي الصناعة فيكون العمل خاص بمجال الصناعة، وهكذا".
فيما أشاد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالمشروع موضحا أنه يوفر مشاريع للسيدات المعيلات تساعدهم في إدارة أسرهم سواء كانت صناعية أو خدمية أو حيوانية.
وأضاف المراغي في تصريحات خاصة أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الدولة للمرأة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة دائما تعطي ملف المرأة الاهتمام الكافي إيمانا بها ودورها في تقدم ونهضة المجتمع.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي وجود رقابة وخبراء تدير هذا المشروع، واختيار مشاريع سهلة غير معقدة، والتأكد من احتياج السيدات من الدعم، وعدم تفضيل أحد على أحد وذلك لاكتمال نجاح المشروع وتحقيق ثماره المرجوة.