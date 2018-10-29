زراعة أسوان: تنفيذ تجربة المفرمة للاستفادة من مخلفات قصب السكر

قال المهندس عاطف حسن وكيل وزارة الزراعة بأسوان بأن تنفيذ تجربة توفير مفرمة لدعم منظومة إدارة المخلفات الزراعية يعتبر عمل جيد حيث ستساهم فى الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحسين نوعية الهواء بصفة عامة والاستفادة من مخلفات سفير القصب من خلال فرمها وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة.



وأشار عاطف حسن فى تصريحات خاصة "لصدى البلد" إلى أنه يوجد بمحافظة أسوان 85 ألفا و625 فدانا مزروعة بمحصول قصب السكر، وكل فدان من المتوقع أن يخرج منه 2 طن مخلفات سفير قصب، ويمكن طرح هذه الأطنان للمستثمرين لأنه سيهدف لتشجيع المزارعين لفرم السفير بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية منه سواء كعلف للحيوان أو سماد عضوي أو بدائل وقود أو أي نشاط اقتصادي آخر.



وتابع أنه لابد من تحقيق الميكنة الزراعية الجيدة المطلوبة لتحقيق الاستغلال الأمثل منها وأيضًا الحد من تلوث البيئة وتنقية الهواء ، الاستفادة من "الفيناس" الذي يعتبر أحد المخلفات لصناعة السكر والذي ينتج بعد تقطير المولاس لاستخراج الكحول والخل، وهذا السائل يمكن أن يكون بديلا لطمي النيل يعيد للتربة خصوبتها الطبيعية ، كما أن هناك مخلفات للنخيل يمكن الاستفادة منها أيضًا وخاصة للمنتجات العديدة القائمة عليه فى ظل توافر أكثر من 1.8 مليون نخلة على مستوى المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسوان أن الإرشاد الزراعي في فترات سابقة كان يستخدم المفارم لإدارة المخلفات الزراعية، وسيتم التنسيق مع المسئول عن الإرشاد لتحقيق ذلك في الفترة القادمة بإذن الله بالشكل المطلوب.

