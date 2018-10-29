عمرو الليثي يعلن مبادرة الكشف المبكر للعيون في قرى مصر

قال الدكتور عمرو الليثي، إن برنامج "واحد من الناس" قام بعمل قافلة طبية كبيرة متخصصة في العيون بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "صُناع الخير" للكشف المبكر عن العيون.



وأشار "الليثي"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه يتم إجراء عمليات للمرضى بالمجان، لافتا إلى أنه تم الكشف عن ألف شخص بالفيوم.



وأضاف أنه تم تقديم العلاج للمرضى بالمجان وأيضا عمل النظارات الطبية للمحتاجين بالمجان، موضحا أنه سوف يتم تحديد مواعيد إجراء العمليات للمرضى بالقاهرة.



