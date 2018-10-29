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تنمية المرأة تنفذ دورة تدريبية لتعليم فن الخياطة بالوادي الجديد

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:09 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
ينفذ اليوم الإثنين مشروع "تنمية المرأة" دورة تدريبية لتعليم فن الخياطة للسيدات وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع ببلاط الوادي الجديد.

وأكد محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببلاط، أن هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوعين وتضم 12 سيدة حيث تهدف هذه الدورة إلى رفع المستوى الاقتصادي لدى السيدات وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل للسيدات بمركز بلاط.

ولفت إلى أن الجمعية ستمنح ماكينة خياطة للسيدات الجادين في تنفيذ المشروع على أن تسدد قيمة الماكينة على أقساط شهرية.

يأتي ذلك ضمن الدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.
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