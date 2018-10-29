مستقبل وطن بالشرقية لأهالي ذوي الاحتياجات: لستم وحدكم

نظمت أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الشئون المالية والإدارية لحزب مستقبل وطن بالشرقية يوما ترفيهيا للأطفال المصابين بمتلازمة داون بالمدرسة الفكرية بمركز ومدينة ههيا، تحت شعار "شاركهم فرحتهم".



وتأتي فعالية اليوم الترفيهي ضمن نشاط مكثف لـ أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بالتنسيق مع الأمانات الفرعية بمراكز الشرقية لحصر المتطلبات والأولويات، التي ساهمت أمانة الشئون المالية والإدارية لمستقبل وطن في توفيرها وطرح الحلول والمعالجة الفورية للمشكلات الإنسانية، برئاسة الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب.



أوضح حاتم عبد العزيز الأمين العام للشئون المالية والإدارية لمستقبل وطن بالشرقية أن الحزب لا يبخل في تقديم اي دعم يُطلب منه وأعرب عن سعادته بتواجده وسط هذه الفئة التي وصفها ب"ملائكة الأرض" موجهًا رسالة لأهاليهم قائلًا: انتم لستم وحدكم نحن مستقبل وطن شركاء في تربية أبنائكم.



وأضافت هند حازم الأمين العام لذوي الإحتياجات الخاصة أن الحزب يهتم بفئة في المجتمع كانت مهمشة لتجد الأن من يحتضنها ويتبني فكرها ويعمل من أجل إسعادها وتكريمها في كافة فعاليات مستقبل وطن بالشرقية، ووعدت بالاستمرار في تنفيذ برنامج وأهداف الحزب للنهوض وبناء إنسان قويم بأخلاقه وسلوكه وثقافته.



وقال سعيد رمضان مدير مدارس التربية الفكرية إن برنامج الحفل وتقديم الهدايا اسعد قلوب 172 والمئات من ذويهم، مؤكدًا بأن النجاحات المتتالية للحزب جاءت نتيجة تواجده على أرض الواقع خاصة بين ذوي الإحتياجات مع دمج هذه الفئة من أطفال متلازمة داون، فهم في أمس الحاجة من كل الجهات سواء الحكومية أو الجهات التعليمية أو الجمعيات؛ لدمجهم في المجتمع وكان دور مستقبل وطن واضح جدا مع هذه الفئة.



ورحب اللواء عصام أبو المجد نائب ههيا بالحضور، وثمن جهود دكتور عادل جوده أمين عام المركز على تنظيم الفعالية بالتنسيق مع شباب الحزب، التي شملت جميع فئات المجتمع سواء كانوا صغارا أو كبارا، كما أوضح الدور الكبير للدكتور حاتم عبد العزيز وأمانة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجهودات المبذولة لخدمة أصحاب القدرات الخاصة.



تضمن الحفل عدة فقرات في الرسم علي الوجه وألعاب متنوعة للأطفال كالألعاب الحركية والأراجوز، وفقرة غنائية للمطرب محمد قمر، بتفاعل كبير وسعادة بين الحضور، واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين، ومدير المدرسة.



حضر الفعالية اللواء أسامة عايش رئيس مركز ومدينة ههيا، والدكتور صلاح شويخ الأمين العام لأمانة العمل الجماهيري، وأمناء اللجان الفرعية بالمركز ومساعديهم، وبعض الشخصيات العامة ومسئولين التعليم للتربية الفكرية الخاصة.



