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أخبار البلد

جمعية الكشافة الفلسطينية تكرم السفير دياب اللوح

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
محمد مجدى
استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وفد الكشافة الفلسطينية أمس الأحد في مقر السفارة.

وترأس الوفد الأخ صخر حميد مفوض العلاقات العربية نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية لخدمة وتنمية المجتمع بالاقليم الكشفي العربي - منسق العلاقات العربية بالكشافة الفلسطينية، وأحمد سرحان الأمين المساعد لجمعية الكشافة الفلسطينية والجوال خضر طرزي من كشافة ماريوسف غزة.

وثمن السفير دياب اللوح، مشاركة الوفد في ملتقى الجوالة العربي في القاهرة عاصمة الشباب العربي , وما ينتج عن هذه الملتقيات الرسمية من تبادل الخبرات من خلال التنافس الشريف وتنفيذ أنشطة وبرامج الجوالة، واستثمار جهود الشباب في مجال خدمة المجتمع لتفعيل شعار الخدمة العامة وتنمية المجتمع.

وأثنى الوفد على جهود السفير دياب اللوح في تيسير تمثيل فلسطين وتوفير الدعم اللازم لكافة الوفود لمشاركتهم في المحافل المختلفة , ومنحوه درع (الكشافة الفلسطينية- العلاقات العربية).

يأتي هذا في ظل تواجد الوفد للمشاركة في فعاليات ملتقي شباب جوالة الجامعات العربية، الذي استضافته وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والإسكندرية , بمشاركة وفود 10 دول عربية تشمل (عمان،تونس، اليمن، السعودية,السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، الصومال ومصر)، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر.
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