إصابة ٧ أشخاص بالاختناق في حريق بمخزن حدايد وبويات بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمخزن حدايد وبويات بقرية حلوة بمركز مطاى شمال المنيا ما أسفر عن إصابة عن إصابة ٧ أشخاص.



وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتلقيه إشارة بنشوب حريق بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي.



بالانتقال تبين اشتعال النيران بمخزن حدايد وبويات تم الدفع بسيارات الحماية المدنية و6 سيارات إسعاف وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص باختناقات تم علاج 5 منهم وحجز حالتين بمستشفى مطاي المركزي تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.