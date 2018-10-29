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ديني

يسري عزام يوضح معنى الولي.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي، إن الولي هو من إذا رأيته ذكرت الله وذكرك بالله، والأولياء لايخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس.

وأضاف خلال لقائه على فضائية "المحور" أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مستدلا بقوله تعالى في كتابه "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا يتقون لهم البشرى".

وتابع: الولي من والى الله عباده فأعطاه الحسنى وزيادة.

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