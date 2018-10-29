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محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:49 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء الأحد، بتكريم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بمناسبة فوزه المشرف في البطولة العربية بلبنان.

جاء ذلك بحضور محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني والإداري للفريق، وأحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وهنأ المحافظ لاعبي فريق كرة السلة بفوزه المشرف والعظيم في البطولة العربية بلبنان، مشيدا بما حققوه من انجاز في البطولة قائلا لهم؛ " أنتم رفعتم رأس الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة علي مستوي العالم العربي ".

وأضاف أنهم أمل مصر ويستحقون التكريم من كل أجهزة الدولة، فتكريمهم هو تكريم مستحق لهم.

وتوجه للجميع بجزيل الشكر والعرفان، موضحا أن ما حققوه هو نتاج فريق عمل متكامل. كما توجه بالشكر والتقدير إلي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد قنصوة أننا نعمل علي دعم أبطالنا، مشيرا إلي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم إلي نادي الإتحاد السكندري وإلى أبطاله.

من جانبه؛ توجه محمد مصيلحي نيابة عن مجلس إدارة النادي بالشكر إلي المحافظ لقيامه بتكريم أبطال فريق كرة السلة بالنادي وإقامة هذا الحفل المشرف لهم.

وأشار إلى أن تكريم فريق كرة السلة اليوم من المحافظ سيكون بمثابة ذكرى سيتذكرها تاريخ النادي ويفخر بها دائما علي مر السنين، ووعد بأن فريق كرة السلة سيبذل جهده دائما في حصد مزيد من البطولات المشرفة لمحافظة الإسكندرية.

وخلال التكريم؛ أهدي قنصوة درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، وكذا قام بتقديم شهادات تقدير وميداليات رمزية لأبطال ولاعبي الفريق، وأعضاء الجهاز الفني والإداري.
محافظ الإسكندرية يكرم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
محافظ الإسكندرية يكرم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
محافظ الإسكندرية يكرم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
محافظ الإسكندرية يكرم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
محافظ الإسكندرية يكرم لاعبي فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري
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