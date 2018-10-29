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32 دولة تشارك في بطولة العالم للباراموتور ببحيرة قارون.. فيديو وصور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تنطلق عصر اليوم الإثنين، بطولة العالم الثانية للباراموتور للسلالوم، في الفيوم، والتي سيفتتحها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والذي سيقام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم، بحضور 50 طيارا من 23 دولة من مختلف أنحاء العالم منها 6 دول عربية وهي "مصر والعراق والسعودية والإمارات وعمان وليبيا"، و17 دولة أجنبية وهي إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وبريطانيا والتشيك وفنلندا وأمريكا وكندا واليابان وبولندا وروسيا وماليزيا وإيطاليا، وتنظمه إحدى الشركات تحت إشراف ودعم نادي الطيران المصري والاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدني.

وتم اختيار بحيرة قارون ليقام فوقها أكبر بطولة في العالم لطيران الباراموتور السلالوم والاستمتاع بالطيران أعلي بحيرة قارون، حيث أكد أسامة فؤاد أحد المنظمين أنه بعد نجاح الدورة الأولى من البطولة العام الماضي والتي أقيمت في نفس المكان وجد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية إنها المكان المثالي لإقامة هذه البطولة سنويا، خاصة وإنها تعد من أقوى البطولات في مجال الرياضات الجوية بالشرق الأوسط والعالم لما تتمتع به من آثارة وتشويق كما أن اختيار مدينة الفيوم لاستضافة هذه المسابقة الدولية يؤكد على البصمة التاريخية لمصر في تاريخ الطيران المدني.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه البطولة يشجع على الترويج السياحي ووضع مصر على خريطة العالم للبطولات الجوية، مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدني تهتم بنشر الوعي والثقافة الجوية لبناء وإعداد أجيال قادرة على المنافسة فى مثل هذه المسابقات.

وتمر البطولة بعدة مراحل وهي عبارة عن مجموعة من الحواجز يقوم اللاعب بتخطيها في أقل وقت ممكن وهي تعتمد على المرونة والسرعة والالتفاف الحاد المنخفض بالإضافة إلى مسابقات الكلاسيك وهي مجموعة من المسابقات التي تعتمد علي الدقة للوصول إلي الهدف والإعداد والتفكير لقطع مسافات في أقل وقت ممكن.

وتتكون لجنة الحكام من أفضل الطيارين والخبرات وسيكون رئيس اللجنة هو المنظم لبطولة العالم الأولى للباراموتور للسلالوم بأحدث أجهزة احتساب التوقيت، وسيشرف على البطولة لجنة الـ CIMA التابعة للاتحاد الدول للرياضات الجوية الـ FAI من ضمنهم رئيس لجنة الإشراف على طيران الباراموتور وتعتبر البطولة حدث عالمي للترويج السياحي ومساهمة الرياضة السياحية لإنعاش السياحة ووضع مصر علي خريطة العالم للبطولات والمهرجانات والسياحة الرياضية الجوية.
32 دولة تشارك في بطولة العالم للباراموتور ببحيرة قارون.. فيديو وصور
32 دولة تشارك في بطولة العالم للباراموتور ببحيرة قارون.. فيديو وصور
32 دولة تشارك في بطولة العالم للباراموتور ببحيرة قارون.. فيديو وصور
32 دولة تشارك في بطولة العالم للباراموتور ببحيرة قارون.. فيديو وصور
32 دولة تشارك في بطولة العالم للباراموتور ببحيرة قارون.. فيديو وصور
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