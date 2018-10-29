شاهد.. هدف أحمد فتحي في الوصل الإماراتي من أرض الملعب

رصدت عدسة صدي البلد، لحظة إحراز الأهلي الهدف الأول فى شباك الوصل الإماراتي فى المباراة التي جمعت الفريقين في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال ليتأهل إلى دور الـ8 من عمر البطولة.



سجل الهدف الأول للأهلي أحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، جاء من ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى مرت من جميع اللاعبين وسكنت الشباك.



وفاجأ الوصل منافسه الأهلي وقلب عليه الطاولة وسجل كايو كانيدو كريا هدف التعادل عن طريق رأسية أخطأ في التصدي لها شريف إكرامي وسكنت شباكه، ثم سجل بينيسيو البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85 لتعلن عن تقدم الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.



وتعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي، وسجل الهدف الثاني في اللحظات الحرجة، بقدم مروان محسن الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من تسديدة في زحام من اللاعبين داخل منطقة الجزاء.