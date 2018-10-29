دموع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة لحظة إصابة الشناوي في مباراة الوصل.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، حزن مشجعي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في أرض الملعب لخروج محمد الشناوي، مصابا في مباراة الوصل الإماراتي.



وانتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب في كأس زايد للأندية أبطال العرب.



سجل الهدف الأول للأهلي أحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، جاء من ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى مرت من جميع اللاعبين وسكنت الشباك.



وفاجأ الوصل منافسه الأهلي وقلب عليه الطاولة وسجل كايو كانيدو كريا هدف التعادل عن طريق رأسية سهلة أخطأ في التصدي لها شريف إكرامي وسكنت شباكه، ثم سجل بينيسيو البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85 لتعلن عن تقدم الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.



وتعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي، وسجل الهدف الثاني في اللحظات الحرجة، بقدم مروان محسن الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من تسديدة في زحام من اللاعبين داخل منطقة الجزاء.