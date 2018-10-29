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الإسكان تحذر من تداول كراسات شروط غير صحيحة للوحدات السكنية في الإعلان العاشر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
طالبت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإسكان طبقا للإعلان العاشر، الالتزام بكراسة الشروط المباعة في مكاتب البريد ووزارة الإسكان.

وأضافت عبد الحميد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي ام سي" أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن كراسات الشروط التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه سيتم تسليم كراسات الشروط الي مكاتب البريد، الأربعاء المقبل، وتحتوي على المعلومات الصحيحة.

وأشارت إلى وجود "60" ألف وحدة سكنية متاحة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى معلقة "والوحدة جاهزة على التسليم".
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