متحف النيل بأسوان يستقبل سفير دولة كينيا.. صور

استقبل متحف النيل الوثائقي بمدينة أسوان سفير دولة كينيا بمصر "أوتيانو جوف ماكوونيجا" والوفد المرافق له ضمن جولتهم السياحية جنوب مصر.



وكان في استقبال السفير الكيني المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمهندس هشام فرغلي مدير عام متحف النيل، واللذان رحبا بزيارة سفير دولة كينيا والمستشارة كاترين كيري المستشار التجاري لدولة كينيا بمصر لمتحف النيل الوثائقي بمدينة أسوان.



وتفقد سفير كينيا والوفد المرافق له مكونات متحف النيل، واستمعا إلى شرح حول أهداف إنشاء المتحف الذي يربط ثقافة وتاريخ دول حوض النيل باعتباره يضم مجموعة من التراث الأفريقي لوادي النيل بداية من المصب وحتى المنبع.



وفي ختام الزيارة سجل سفير كينيا كلمة شكر وتقدير لوزارة الري على إنشائها هذا الصرح التراثي القيم، وللقائمين على المتحف لحسن استقبالهم.