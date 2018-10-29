في 15 دقيقة.. تخلصي من تلف الشعر بأقل مجهود

هل تعانين من تلف الشعر، مما يشكل لك الكثير من الإزعاج والقلق؟ يمكنك حل تلك المشكلة بوصفة سهلة وسريعة تساعد على محاربة جفاف الشعر وحمايته من التلف يقدمها موقع بولد سكاي الهندي:



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:



ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

3 ملاعق صغيرة من العسل

عصير نصف ليمونه

ثمرة من الأفوكادو المهروسة



طريقة تطبيق الوصفة:



امزجي المكونات وقومي بتقسيم الشعر وتوزيع القناع عليه من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الخفيف يساعد تلك القناع على تقوية جذور الشعر وتغذيته الشعر وتحسن مرونته.



للحصول على أفضل النتائج، ضعي القناع لمدة 15 دقيقة مع تغطية الرأس بمنشفة ساخنة ثم غسله بالماء الفاتر.