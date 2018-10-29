أحمد موسى يشيد بأداء حزب مستقبل وطن: يبيعون البطاطس بأسعار مخفضة.. فيديو

أشاد الإعلامى أحمد موسى، بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، للجهود الكبيرة المبذولة في خدمة المواطنين، لافتا إلى أنهم نظموا العديد من المنافذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.





وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أنهم قاموا بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة بمنطقة السلام بمدرستي أسامة بن زيد، وأنس بن مالك.





ونوه بأن النواب شريف الورداني، وأحمد إسماعيل، وشادية خضير، حضروا توزيع أمانة الحزب للحقائب.



