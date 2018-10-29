الكشف المبكر لسرطان الثدي.. ندوة لقومي المرأة بمديرية الزراعة ببورسعيد

نظم المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء ادوار مقررة الفرع ندوة بعنوان " الكشف المبكر عن سرطان الثدى "بمديرية الزراعة.



وتحدثت نجلاء إدوارد مقررة الفرع عن دور قومى المرأة في مساعدة السيدات لحل مشاكلهن وضرورة التواصل مع فرع المجلس بصفة مستمرة وأهمية مكتب الشكاوى و مجهوداته للتدخل حل المشكلات بالطرق القانونية بالمجان.



فيما تحدثت ميرفت الخولي مدير عام مجمع إعلام بورسعيد ومدن القناة والمقرر المناوب بالمجلس عن ضرورة التوجه إلى جميع العيادات والوحدات والسيارات الطبية المتنقلة للكشف على فيروس سي حملة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".



ومن جانبها تناولت إيمان جاد رئيس المجلس القومي للسكان وعضو بقومي المرأة عن أبعاد المشكلة السكانية بأسبابها وطرق علاجها.



وحاضر الندوة الدكتور أحمد المنشاوي تخصص أورام حيث تحدث عن ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي.