أمير عبد الحميد: كنت محظوظا برحيل عصام الحضري من الأهلي.. فيديو

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أنه كان محظوظًا برحيل عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي الحالي عن القلعة الحمراء عام 2008 للاحتراف في صفوف سيون السويسري.



وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن جماهير الأهلي كانت لديها ثقة كبيرة فيه، مشيرًا إلى أنه كان مستعدًا للمشاركة في أي وقت مع الأحمر.



وتابع أنه شارك في العديد من المباريات ببطولة كأس مصر، ولم يكن لديه أزمة في المشاركة وقتما احتاجه الجهاز الفني للأهلي.

