أمير عبد الحميد: كنت أحزن عندما لا أشارك مع الأهلي.. فيديو

قال أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إنه كان يحزن عندما لا يشارك مع الأهلي.



وأكمل أمير في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي كان يهتم جدًا بالمباراة الودية مثل الرسمية، والفريق مركز حاليًا على بطولة أفريقيا، لأهميتها للمارد".



وأضاف: "البطولة العربية مهمة أيضًا بالنسبة للأهلي، وكان هناك توازن في التشكيل بشكل كبير".

