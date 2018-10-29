ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أمير عبد الحميد: كنت أحزن عندما لا أشارك مع الأهلي.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إنه كان يحزن عندما لا يشارك مع الأهلي.

وأكمل أمير في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي كان يهتم جدًا بالمباراة الودية مثل الرسمية، والفريق مركز حاليًا على بطولة أفريقيا، لأهميتها للمارد".

وأضاف: "البطولة العربية مهمة أيضًا بالنسبة للأهلي، وكان هناك توازن في التشكيل بشكل كبير".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

حبيب العادلي : حماس عرضت دعم الإخوان لإسقاط النظام .. فيديو

ياسمين الخطيب تدافع عن نفسها وتكشف حقيقة التويتة الأزمة

خلال جلستين في 6 ساعات.. الجنايات تسأل والعادلي يجيب عن 40 سؤالا في اقتحام الحدود

تامر حسنى مهنئا عمرو الليثى: منتظرين النجاح اللى اتعودنا عليه

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوصل الإماراتي ..فيديو وصور

الأهلي يدرك التعادل أمام الوصل في الدقيقة الأخيرة بدور الـ 16 لكأس زايد..فيديووصور

حبيب العادلى: أمرت قيادات الداخلية بعدم حمل السلاح فى وجه المتظاهرين.. فيديو

وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

الإفتاء تكشف عن 3 أمور تحدث لك عندما تذكر الله تعالى

رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 6 من عناصر ألتراس أهلاوي

شاهد .. جسد أقوى رجل في العالم بعد اتباع نظام غذائي صارم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو
أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو
أمير عبد الحميد: شريف إكرامي حارس كبير رغم الهدفين.. فيديو
أمير عبد الحميد: رفضت الاحتراف في أمريكا من أجل المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟