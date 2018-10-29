أمير عبد الحميد: رفضت الاحتراف في أمريكا من أجل المصري.. فيديو

كشف أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أنه رفض عرضًا للاحتراف في أمريكا، من أجل الانضمام للمصري البورسعيدي، بعد رحيله عن الأهلي.



وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، رشحه للعب في الدوري الأمريكي.



وتابع أنه تلقى مكالمة من كامل أبو علي رئيس المصري في هذا التوقيت وقرر بعدها اللعب في صفوف المصري البورسعيدي.

