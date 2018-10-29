أسرع طريقة لعمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم



يسخن الفرن وتعد صينية وفي وعاء كبير يخفق الدقيق والكاكاو ثم تتم إضافة البيض، والزيت، والفانيليا وتقلب جيدًا؛ حتى تتمازج.



ثم تضاف رقائق الشوكولاتة.



يقسم الخليط بالتساوي في أكواب الكيك. تخبز لمدة 15-20 دقيقة.



في دقائق معدودة حضرى "كب كيك" سريعا بمكونات متاحة من مطبخك على طريقة الشيف إلهام فتحي لن يتطلب منك الكثير من الوقت.وكل ما تحتاجين لإعداد الكب كيك:1/3 كوب دقيق2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو1/3 كوب بيض مخفوق2 ملعقة كبيرة زيت1 ملعقة فانيليا1/3 كوب رقائق الشوكولاته الداكن