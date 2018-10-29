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مرأة

أسرع طريقة لعمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:04 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
في دقائق معدودة حضرى "كب كيك" سريعا بمكونات متاحة من مطبخك على طريقة الشيف إلهام فتحي لن يتطلب منك الكثير من الوقت.

وكل ما تحتاجين لإعداد الكب كيك:

1/3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

1/3 كوب بيض مخفوق

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة فانيليا

1/3 كوب رقائق الشوكولاته الداكن


طريقة التحضير:

يسخن الفرن وتعد صينية وفي وعاء كبير يخفق الدقيق والكاكاو ثم تتم إضافة البيض، والزيت، والفانيليا وتقلب جيدًا؛ حتى تتمازج.

ثم تضاف رقائق الشوكولاتة.

يقسم الخليط بالتساوي في أكواب الكيك. تخبز لمدة 15-20 دقيقة.
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