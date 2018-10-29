أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو

قال أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، إن حارس القلعة الحمراء يتعرض دائما لضغط كبير، فمن الوارد أن يؤدي الحارس 89 دقيقة رائعة، ثم يرتكب خطأ واحد يعرضه لموجة انتقادات.



وتابع عبدالحميد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "القلق على حراسة مرمى الأهلي مستمرة منذ رحيل عصام الحضري كونه حارس خبرة وكان يعطي ثقة للجميع، ظلمت بمقارنتي بالحضري، وأي حارس سيقارن به سيظلم".

