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رياضة

أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى السابق للنادي الأهلي، أنه تألق في دورة ودية فيها أندية كبيرة في أوروبا، مثلا جالاتا سراي وليفربول، والجميع أشاد بمستواه بعدها.

وقال أمير في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "تفاجأت باستبعادي من المشاركة بعدها، حسام البدري تعامل معي بشكل ليس جيدا، وكاد يصل بالاشتباك بيني وبينه لولا تدخل تريكة وبركات ووائل جمعة".

وأكمل: "قلت حينها لو حسام البدري موجود في النادي مش هبقى موجود، أنا ممكن أكمل مع الاهلي مع عم حارس لكن مش هلعب مع البدري".

وأضاف: "البدري كان عايز ينهي مسيرتي بالنادي الأهلي، وكان في تحقيق داخل النادي وأنصفني".
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