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رياضة

أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، إنه صمم على اللعب في نادي جماهيري بعد رحيله عن الأهلي، حيث انتقل إلى المصري البورسعيدي لتعوده على خوض المباريات بحضور جماهيري.

وتابع عبدالحميد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد "كنت سأتوجه إلى الدوري الأمريكي بعد الرحيل عن الأهلي، لكن كامل أبوعلي تواصل معي وانتقلت إلى صفوف النادي البورسعيدي في 2010"، مشيرا إلى أن كامل أبو علي تفاوض مع محمد بركات، وعرض عليه مقابل مادي كبير، فضلا عن تفاوضه مع عدد كبير من نجوم مصر في ذلك الوقت، من بينهم "أحمد بلال وأحمد السيد ووليد سيلمان الذي كان يلعب في إنبي في ذلك الوقت".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن مشروع رئيس النادي البورسعيدي لم يكتمل بسبب تمسك عدد كبير من اللاعبين بالأهلي والزمالك.
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