ضبط بيضة بحوزته 13 ألف جنيه خطفها من سائق ببني سويف

تمكن أمين شرطة أثناء مروره لملاحظة الحالة الأمنية بميدان "حارث"، بمدينة بني سويف بمسجل خطر يفر هاربًا عندما شاهده، فتتبعه وألقى القبض عليه، وتبين وجود حقيبة معه بداخلها مبالغ مالية، وأثناء اصطحاب المتهم إلى قسم شرطة بنى سويف وجد الأمين سائقًا يحرر بلاغًا بسرقة حقيبة من سيارته بميدان حارث، وما أن شاهد المبلغ حقيبته حتى صرخ، "ده الحرامى ودى حقيبتى وفلوسى موجودة بداخلها 13 ألفا و770 جنيها"، وأخذ يقبل وجه أمين الشرطة ويقول "فعلًا الشرطة فى خدمة الشعب".



أمر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، بصرف مكافأة مالية لأمين الشرطة الذى يعمل فى مباحث قسم بنى سويف، كما أمر بتكريمه معنويًا تقديرًا لجهده حتى يكون مثالًا لزملائه، وأمر بنشر الواقعة عبر أجهزة اللاسلكي بمديرية أمن بنى سويف.



ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور أمين الشرطة محمد شحاتة عبدالمجيد "42 سنة"، من مباحث قسم بني سويف، والمعين لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة ميدان "حارث"، حيث شاهد "ع.ق.ص" وشهرته "بيضة"، 30 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 16 قضية سرقة ومخدرات، يفر هاربًا فقام بتتبعه وضبطه وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها 13 ألفًا و770 جنيها.

