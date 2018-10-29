اليوم.. ختام المنتدى البيئي التاسع للسياحة البيئية والتراثية بالأقصر

يختتم اليوم الإثنين بمدينة الأقصر فعاليات المنتدى البيئي التاسع للسياحة البيئية والتراثية، والذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة لمدة 3 أيام.



شارك في المنتدى 250 شابا وفتاة من مصر ومن عدد من الدول العربية والأفريقية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأمانة العامة بجامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وبرعاية محافظ الأقصر ومشاركة وزارات السياحة والآثار وبحضور شباب الجامعات المصرية والعربية وخبراء المنظمات والهيئات العربية والإقليمية المعنية والمجلس العربي للمياه.



وقال الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة أن المنتدى يأتي في توقيت مهم جدا خاصة مع اهتمام مصر بفرص الاستثمار البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي واحتفال العالم بمرور 25 عاما على توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي.



كما تأتي فكرة المنتدي مواكبة مع تنظيم مصر لأكبر مؤتمر للتنوع البيولوجي يتم في الشرق الأوسط وأفريقيا منتصف شهر نوفمبر القادم والذي سيولي السياحة البيئية اهتمام خاص.

