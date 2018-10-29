محافظ بني سويف يتفقد شوارع وميادين المحافظة ليلا.. صور

أجرى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مساء أمس جولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين بمدينة بني سويف، للوقوف على الحالة العامة للنظافة، ومتابعة أعمال التطوير التي تقوم بها اللجنة التي أمر بتشكيلها لرفع كفاءة الميادين والشوارع، ضمن خطة المحافظة العاجلة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، وتسهيل الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام.



وشملت الجولة؛ تفقد شوارع "إسلام ،عبد السلام عارف وبورسعيد ومنطقة كورنيش ترعة الإبراهيمية وكوبري ميدان حارث"، وتابع المحافظ أعمال التجميل ورفع الكفاءة والتي شملت أعمال الإنارة والدهانات وتهذيب الأشجار وتطوير كورنيش ترعة الإبراهيمية، وإزالة المطبات العشوائية وغير المطابقة وتأهيل ودهان المطبات الضرورية الموجودة عند التقاطعات السطحية في محيط المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية.



ورافق المحافظ خلال جولته المسائية كل من اللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بني سويف ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندس سيد الروبي مدير مشروع النظافة بالمحافظة.





