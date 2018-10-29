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مواجهة بين حبيب العادلي ودفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:45 ص
اللواء حبيب العادلى
اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
حمزة شعيب
أجاب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على أسئلة دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون، والمتهم محمد البلتاجي.

وتابع العادلي في شهادته أمام محكمة الجنايات التى تذيعها قناة صدى البلد حصريا فى برنامج على مسئوليتى "المعلومات التي كانت متوفرة لدينا قبل 28 يناير توقعت بخروج مسيرات غير مألوفة من شأنها الإخلال بالأمن العام"، مؤكدا عدم توفر أي معلومات بشأن توقع الأجهزة الأمنية بحدوث أعمال مسلحة يوم 28 يناير.

وأضاف العادلي: "تلقيت معلومات من عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق تفيد بوجود ما بين 60 إلى 90 عنصرا أجنبيا في ميدان التحرير خلال أحداث يناير".

واستطرد العادلي: "الشرطة والقوات المسلحة لم تنسحب من مواجهة العناصر المسلحة التي اقتحمت الحدود الشرقية، والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وعمر سليمان أقروا بكلامي خلال شهاداتهم بشأن اقتحام السجون".

وأردف العادلي: "متابعة اجتماعات جماعة الإخوان سجلت في محاضر باسم من النيابة".
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