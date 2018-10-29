نائب رئيس جامعة عين شمس: ندوة تثقيفية بشأن انتخابات الطلاب.. غدا

قال الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم إرسال القرار الوزاري الخاص بالجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب، إلى الكليات، للاستعداد لانطلاق الانتخابات.



وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه أيضا تم إرسال إلى كل الكليات، أسماء اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة، والتي يرأسها شخصيا، والصادر قرار بتشكيلها من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.



وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم عقد ندوة تثقيفية، غدا الثلاثاء، بمسرح الجامعة، لمندوبي الكليات، وذلك للتعريف والتوعية بقواعد سير انتخابات اتحاد الطلاب، واللائحة الطلابية، لينقل كل مندوب إلى كليته، الملاحظات والقواعد المقرر تطبيقها خلال الانتخابات، والمقرر انطلاقها أول نوفمبر.



وتضم اللجنة العليا للانتخابات بجامعة عين شمس، كل من الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسا للجنة والمشرف العام على الانتخابات، وعضوية كل من د. عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور تامر عبد المنعم راضى مسئول الإتصال باللجنة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب، وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية، وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية، والطالبة مريم على بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.



