ترامب البرازيلي يكتسح الانتخابات الرئاسية.. يهزم منافسه ذات الأصول العربية وسط مخاوف من آرائه المتطرفة

*جائير بولسونارو يفوز بالانتخابات الرئاسية البرازيلية

*ترامب البرازيلي يعادي اللاجئين والمثليين

*انتخابات شهدت انسحابات ومناوشات.. وسيطر عليها قضايا الفساد والمخدرات



كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية فوز جائير بولسونارو، المعروف باسم "ترامب البرازيلي" بالانتخابات، ليصبح رئيسا لبلاده، في ظهور جديد لليمين المتطرف في الدولة اللاتينية.



وكان السياسي اليميني المتشدد والمثير للجدل، جائير بولسونارو، أعلن رسميا اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة البرازيلية في أكتوبر المقبل.



وبحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية، يعد بولسونارو ضابط الجيش السابق، المرشح الثاني بعد الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، لكن الأخير يقضي عقوبة السجن بتهمة الفساد ومن غير المحتمل لحاقه بالسباق الرئاسي.



وأضافت أن بولسونارو أثار غضب الكثيرين في البرازيل بتصريحاته العنصرية ومناهضته للمثلية الجنسية، لكن مؤيديه يرونه كمنقذ.



وأعلن بولسونارو البالغ من العمر 63 عاما، ترشحه للرئاسة أمام حوالي 3 آلاف من أنصاره في مسيرة بمدينة ريو دي جانيرو.



وقال بولسونارو عضو الكونجس البرازيلي إنه سيترشح عن الحزب الليبرالي الاجتماعي "PSL" الذي لا يعد من الأحزاب ذات الثقل السياسي في البرازيل، وهذا يعني أن الإعلانات التلفزيونية لحملته لن تتجاوز الـ10 ثوان، وهو عائق خطير سيكون أمامه في السباق الرئاسي.



وأضاف: "ليس لدينا حزب كبير، ليس لدينا تمويل للانتخابات، ليس لدينا وقت بالتلفزيون، لكن لدينا ما لا يملكه الآخرون، أي أنت، الشعب البرازيلي".



يتابع ملايين البرازيليين حسابات بولسونارو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلق عليه الكثيرون لقب "ترامب البرازيلي".



ينادي بتخفيف قوانين مكافحة امتلاك الأسلحة النارية في البلاد بهدف التمكن من مكافحة الجريمة، ويدعمه ملايين المسيحيين الإنجيليين بسبب موقفه الذي لا هوادة فيه من مكافحة الإجهاض.



وعلى الرغم من ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو قد يفشل في الفوز بالانتخابات حتى إذا تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة.



انضم بولسونارو، إلى كتيبة القادة المعروفة بإتجاهم اليميني، والذين سيطروا على رئاسة عدد من دول العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يمتلكوا بعض وجهات النظر المتطرفة ضد المهاجرين وبعض القوانين الدولية.



وكانت شبكة فرانس 24، قالت إن أغلب تحفظات الناخبين البرازيليين على المنافس الأخر في الانتخابات الرئاسية عن حزب العمال فرناندو حداد، القضايا المتعلقة بالفساد والعنف وانتشار المخدرات، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية، أمس الأحد، وفاز بها زعيم اليمين المتطرف.



وكانت الانتخابات الرئاسية البرازيلية شهدت انسحاب الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من سباق الانتخابات الرئاسية.



وجاء القرار بعد حوالي أسبوعين من تأكيد المحكمة العليا في البرازيل منع ترشحه بسبب إدانته بالفساد.



وأعلن زعيم حزب العمال جيليسي هوفمان، قرار انسحاب داسيلفا خارج مبنى الشرطة، حيث يقضي الرئيس السابق، 72 عاما، حكما بالسجن لمدة 12 عاما.



