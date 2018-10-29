افتتاح مهرجان الحرف التراثية وأكاديمية الفنون تحتفل بذكرى أكتوبر

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الدورة الحادية عشر من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور ويستمر حتى الاول من نوفمبر بمركز محمود مختار الثقافي ويحل عليه الناقد عز الدين نجيب كضيف شرف.



يشارك في المهرجان العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز المتخصصة منها وزارة التعليم العالي، مركز الفن والحياة، دار النسجيات المرسمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية، جمعية أصالة أندية اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي، مؤسسة مهنة ومستقبل، جمعية أبناء أسوان ونادي يونسكو مصر.



من جانبها أشادت عبد الدايم بالمنتجات المعروضة، مؤكدة أن الفنون التراثية تحتل مكانة هامة في المجتمع باعتبارها عنوانًا للهوية، مشددة على ضرورة دعم الموروثات من فنون وحرف تقليدية.



وأضافت أن المهرجان يتيح الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على عناصرها الإبداعية ويعد أحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر العريقة والريادية.



وانتقلت وزير الثقافة إلى قاعة سيد درويش بالهرم لتشهد احتفالية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي أقيمت ضمن احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة تحت عنوان أكتوبر، ملحمة شعب أحيتها فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع وذلك بحضور مجموعة من أفراد أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والذين وجهت لهم الدعوة تكريمًا لذويهم الأبطال مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة.



تضمنت الاحتفالية التي أقيمت بإشراف الدكتور أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية نخبة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديث.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم موسيقى رافت الهجان تلاها قصيدة مصر، على بلد المحبوب وأدتها هدير يوسف، ع الدوار لـ يحيى عراقي، يا حبيبتي يا مصر وتشارك في أدائها كل من "نور – مارينا – نوران"، "يا صوت بلدنا"، وأبدعت خلالها الطفلة حور تامر، يا صلاة الزين أداها عمرو ناجي وصاحبه الجمهور بالتصفيق، وأمتزجت المشاعر الوطنية بذكريات حقبة التسعينات حيث قدمت فرقة الأصدقاء (منى عبد الغني – حنان – علاء عبد الخالق) أغنية الحدود التي أثارت شجون الحضور وتفاعلوا معها.



وضم الفاصل الثاني أعمال بسم الله، حبيت بلدي أداها أحمد سعد، بالسلام إحنا بادينا تغنت بها أميرة ضاحي، موسيقى لحن عاش اللي قال ولعب سولوهاته نبيل برجاس ( ناي ) - أحمد القمري ( قانون ) – سمير عبد المطلب (عود) ، ثم شدت هدى عمار بـ حبيبتي من ضفايرها ولاقت استحسان الجميع ثم تشارك يحيى عراقي – هدى عمار – أحمد سعد – نجاة المهدي – نادين أسامة وأسماء في أداء أوبريت الوطن الأكبر الذي اختتمت به الاحتفالية.