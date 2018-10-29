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أخبار العالم

استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
استشهد ثلاثة أطفال فلسطينيين، أمس الأحد، بعد أن قصفتهم طائرة دون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي، شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن الأطفال الثلاثة من منطقة وادي السلقا جنوب شرق مدينة دير البلح.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب مركبات الإسعاف التي توجهت للمنطقة التي جرى فيها قصف الأطفال، ومنعتها من التقدم.

وشهدت عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة تظاهرات ليلية من قبل الشبان الفلسطينية، وذلك تنديدا بالقصف الإسرائيلي، ومطالبة بمحاسبة الاحتلال عن مقتل الأطفال.
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