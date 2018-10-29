ندوة مصر في العصرين اليوناني والروماني بآثار القاهرة.. اليوم

تشهد كلية آثار جامعة القاهرة اليوم الإثنين، ندوة "مصر فى العصرين اليونانى والرومانى: الثوابت والمتغيرات"،والتي تفتتح بكلمة من أ.د. خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية.





وكشف الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار أن الندوة ستشهد عدة محاضرات لعدد من المتخصصين المتميزين،حيث يلقي د. عبد الحميد مسعود محاضرة عن"المتغيرات والمستحدثات التى طرأت على تماثيل بتاح سوكر أوزيريس خلال العصر البطلمي".





ويتحدث الدكتور حسان عامر البهنسا عن العصرين اليونانى والرومانى فى ضوء الاكتشافات الحديثة، ومنة السيد حسين تتحدث عن العناصر المصرية على شواهد القبور اليونانية الرومانية،ود. محمد رجب عن مصر كمكافأة للملك فى نصوص معابد العصرين اليونانى والرومانى.





ويلقي الدكتور عبد الرحمن على محاضرة عن "المعبود قرنجا معبود جديد فى العصرين اليونانى والرومانى"، وأ.د. عزت قادوس يتحدث عن الرمزية والهوية الدينية فى الفن القبطى،وأ.هشام إبراهيم يتحدث لغته الكتب الدينية على جدران معابد العصرين اليونانى والروماني.



