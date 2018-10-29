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أخبار العالم

جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بجورجيا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أظهرت النتائج الأولية الرسمية لانتخابات الرئاسة في جورجيا، أنه من غير المرجح أن يفوز أي من المرشحين بأصوات كافية لضمان الفوز وهو ما يعني إجراء جولة إعادة.

وقالت تمار زفانيا رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إن النتائج الأولية من 13% من مراكز الاقتراع تشير إلى أن سالومي زورابيشفيلي حصلت على 40.05% من الأصوات بينما حصل جريجول فاشادزه على 37.93%.

وقال حزب الحلم الحاكم إن مرشحته زورابيشفيلي، وزيرة الخارجية السابقة فرنسية المولد، ستخوض جولة الإعادة أمام فاشادزه مرشح المعارضة.
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