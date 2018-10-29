IBM تحصل على شركة ريد هات بـ 34 مليار دولار

وافقت شركة IBM على الاستحواذ على شركة البرمجيات الأمريكية ريد هات لـ 34 مليار دولار، مع سعيها لتنويع نشاطها في مجال المعدات والاستشارات التكنولوجية إلى منتجات وخدمات ذات هامش ربح أكبر.



ولحسب سبوتنك، فهذه أكبر صفقة استحواذ بالنسبة لشركة أي.بي.إم. وتؤكد جهود جيني روميتي الرئيس التنفيذي للشركة لتوسيع عروض الشركة في مجال البرمجيات والتي تعتمد على الاشتراكات مع مواجهتها لتباطؤ مبيعات البرمجيات وانكماش الطلب على أجهزة الكمبيوتر الرئيسية.



وستدفع أي.بي.إم، التي يبلغ رأس مالها السوقي 114 مليار دولار، 190 دولارا نقدا للسهم الواحد في ريد هات بزيادة تبلغ 62 في المئة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.



ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بين أي.بي.إم وريد هات في النصف الثاني من 2019. وقالت أي.بي.إم إنها تعتزم وقف برنامج إعادة شراء أسهمها في 2020 و2021 للمساعدة في تمويل الصفقة.