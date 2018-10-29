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منوعات

أزمة داخل Google بسبب هواتف PIXEL 3

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
كريم جمال
أعلنت جوجل أن أحدث هواتفها الذكية "بيكسل 3" يواجه مشكلات برمجية، بشكل يشابه ما حدث مع هاتفي "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل" العام الماضي.

وبحسب سكاى نيوز، وظهرت في الهاتفين الجديدين مشكلات متعلقة بالصوت وإدارة الذاكرة، إلى جانب مشكلات برمجية أخرى، حيث يعاني هاتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" من مكبرات الصوت الأمامية "ستريو" بسبب اختلاف الحواف العلوية والسفلية للهاتف، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الصوت أثناء تسجيل

ودافعت جوجل عن الخطأ التقني في بيان، أنه تم تصميم الهاتف بأن تكون مكبرات الصوت عن عرض الفيديو أعلى بنسبة 40 بالمئة، ما يعني أن الصوت غير المتوازن كان من اختيار الشركة.

أما مشكلة إدارة الذاكرة، تعود لقرار غوغل بتخصيص 4 جيجابايت من الذاكرة، في حين أن الأجهزة المنافسة تقوم بتخصيص 6 و8 جيجابايت، وهذا ليس صائبا كون أجهزة بيكسل تقوم بإعادة تحميل التطبيقات وإغلاقها ما يجعل هناك صعوبة في بقاء بعض التطبيقات نشطة في الخلفية.

وهناك مشكلة برمجية أخرى تتعلق بعدم قيام تطبيق الكاميرا بحفظ الصور التي تم التقاطها، على غرار ما حدث مع هاتف العام الماضي بيكسل 2 إكس إل".
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