ريهام سعيد: مواطنو أوروبا لا ينجبون كثيرا بسبب ارتفاع الأسعار

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أن مواطنى الدول الأوروبية لا ينجبون أعداد كبيرة من الأطفال بسبب ارتفاع أسعار المعيشة هناك.



وأضافت خلال برنامجها "صبايا" المذاع على قناة الحياة أن عدد محدود جدا فى الدول الأوربية هم فقط من ينجبون أكثر من 3 أطفال.



وأشارت إلى أنها لا تهدف لأى شىء من هذا الكلام ، باعتبار أن الأسعار في مصر رخيصة جدا مقارنة بالدول الأخرى ، وأي شخص يسافر للخارج سيصعق من ارتفاع الأسعار هناك.



وأوضحت أن الدواء والطعام والبنزين والخبز مدعم في مصر، وهذا الأمر غير موجود في الخارج على وجه الإطلاق.



