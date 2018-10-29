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أخبار العالم

بث مباشر... إطلاق القمر الصناعي الإماراتي خليفة سات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
تستعد الإمارات لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع، وذلك في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي من اليابان.

يذكر أن هذا القمر يحمل اسم "خليفة سات" ومن المقرر أن يساعد هذا القمر في الدراسات بشأن الأرض، ومعرفة الكوارث الطبيعية قبل وقوعها لتفاديها وغيرها من الأبحاث العلمية.

وهو أول قمر صناعي تم تصميمه من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 100٪ ، حيث تم تصنيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

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