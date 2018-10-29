185 ألف جنيه سعر شقة الإسكان الاجتماعى فى الإعلان العاشر والمقدم 25 ألفا





رصد موقع صدى البلد جميع التفاصيل المالية الخاصة بإعلان طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" فى الإعلان العاشر بـ8 مدن هى "أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وبدر والعبور الجديدة والسادات والغردقة والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة.





وتتضمن التفاصيل بداية سعر الوحدة وهناك مساحتين الأولى غرفتين وصالة سعرها 185 ألف جنيه بمقدم 10 آلاف جنيه وقسط ربع سنوى 1500 جنيه لمدة 30 شهرا ليصل إجمالى المبالغ المسددة حتى بدء إجراءات الاستعلام البنكى وإجراءات التمويل البنكى 25 ألف جنيه.





والمساحة الثانية ثلاث غرف وصالة بسعر 225 ألف جنيه ومقدم 14 ألف جنيه وقسط ربع سنوى 2000 جنيه لمدة 30 شهر بـ10 أقساط، لتصل إجمالى المبالغ المسددة حتى بدأت إجراءات الاستعلام والتمويل البنكى لـــ34 ألف جنيه.



